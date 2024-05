Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Hasborn, Saarstraße

PI WND (ots)

Am Montag, 27.05.2024, gegen 17:45 Uhr befuhr der Geschädigte mit seinem Ford S-Max die L 304 von Steinbach kommend in Richtung Hasborn. Hierbei schlossen von hinten mehrere Motorräder auf und ein Fahrer mit einem orangenen Vollcross-Motorrad der Marke KTM verhielt sich verkehrswidrig, indem er unter anderem auf dem Hinterrad fuhr und dem Autofahrer dicht auffuhr. In der Ortslage Hasborn am Fußgängerüberweg in der Saarstraße musste der Geschädigte anhalten, weil eine Fußgängerin diesen querte. Der Fahrer des orangenen Motorrades stieß in der Folge mit dem Fahrzeugheck des Geschädigten zusammen, woraufhin der Motorradfahrer zusammen mit zwei weiteren Motorradfahrern in Richtung Ortsausgang / Autobahn flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der flüchtige Fahrer wird als 18-20 Jahre junger Mann, schlanke Statur, dunkle, lange Bekleidung, dunkler Motocrosshelm und verspiegelte Brille beschrieben. An dem Motorrad seien Stollenreifen, aber kein Kennzeichen montiert gewesen.

Die Polizeiinspektion St. Wendel bittet um sachdienliche Hinweise zu Motorrad und Fahrer.

