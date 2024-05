Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verletzte bei Unfall auf der L 130

L 130 zw. Urexweiler und Hirzweiler (ots)

Am heutigen Montag (14.05.24) kam es kurz nach 12.00 Uhr auf der L 130 zwischen Hirzweiler und Urexweiler zu einem folgenschweren Unfall. Ein 67jähriger Mann aus der Gemeinde Marpingen war mit seinem PKW in Richtung Urexweiler unterwegs als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit dem PKW der 64jährigen Geschädigten aus der Gemeinde Illingen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde beide Fahrzeugführer verletzt und sowohl mittels Rettungswagen als auch Hubschrauber zur weiteren Versorgung in verschiedene Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Auch angrenzende Leitplanken wurden beschädigt. Vor Ort im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiinspektion St. Wendel und des Polizeireviers Illingen auch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Urexweiler und Illingen. Die Strecke war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

