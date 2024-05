POL-WND: Verkehrsunfall mit Viehtransporter

St. Wendel (ots) - Am 04.05.2024 kam es in der Zeit von 05:45 Uhr bis 14:10 Uhr auf dem Parkplatz des Marienkrankenhauses in St. Wendel zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Am beschädigten Fahrzeug (VW Polo in der Farbe Orange) entstand ein Sachschaden an der Fahrertür in einer Höhe von 29-37cm. Hinweise auf einen Unfallverursacher gibt es derzeit nicht, da sich dieser anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte, ...

