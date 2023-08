Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, 15.08.2023, gegen 11.45 Uhr, beobachtete eine Zeugin in der Gutenbergstraße einen weißen Transporter, der beim Rangieren dreimal gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Audi stieß. Der bislang unbekannte Fahrer des Transporters habe nach dem Anstoß aus dem Fenster geschaut, sich aber nicht um eine Unfallaufnahme gekümmert. Die Anstoßstelle am geparkten Audi sei vorne links gewesen. Als die eingesetzten Beamten am Unfallort eintrafen, waren beide Fahrzeuge nicht mehr vor Ort.

Wer kann Angaben zu dem beschädigten weißen Audi machen? Zeugen oder der Geschädigte selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

