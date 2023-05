POL-PPRP: Alkohol am Steuer

Ludwigshafen - Mitte (ots) - Am Sonntag den 30.04.2023 gegen 09:50 Uhr kam es in der Heinigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Mannheimer und einem 29-jährigen Neustädter. Der Unfallverursacher aus Mannheim wollte mit seinem VW Polo an der Kreuzung Heinigstraße / Pasadenaallee nach links, in Richtung Auffahrt B44 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt, des mit einem Citroen auf der ...

mehr