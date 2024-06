Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall auf Schwimmbad-Parkplatz

Oberkirchen (ots)

Am Freitag den 14.06.2024 wurde auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Oberkirchen ein Fahrzeug beschädigt. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug gegen 18.00 Uhr an der Örtlichkeit abgestellt. Als sie gegen 20.00 Uhr zu ihrem roten PKW zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein anderes Fahrzeug augenscheinlich mit ihrem kollidiert war und dort ein Schaden verursacht hatte. Der unbekannte Fahrzeugführer hat sich allerdings unerlaubt entfernt. Die Polizei in St. Wendel bittet nun Zeugen, die eventuell etwas an der Örtlichkeit beobachtet haben, sich unter 06851/8980 oder PI-St-Wendel@polizei.slpol.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell