POL-Bremerhaven: Neuer Kooperationsvertrag nun auch mit der KLA Bremerhaven - gemeinsam mit der Polizei Bremerhaven zur Fachhochschulreife

Nachdem Anfang Mai bereits die Berufsbildenden Schulen (BBS) Cuxhaven eine Kooperation mit Polizei Bremerhaven eingegangen sind, ziehen am heutigen Freitag 31. Mai, die Kaufmännischen Lehranstalten (KLA) nach. Damit können nun auch die Bremerhavener Schülerinnen und Schülern über ein Langzeitpraktikum bei der hiesigen Polizei zur Fachhochschulreife gelangen. Der Direktor der Ortspolizeibehörde, Volker Ortgies, und der Leiter der KLA, Arnd Höljes, unterzeichneten in Bremerhaven eine entsprechende Kooperationsvereinbarung.

Die Schülerinnen und Schüler mit der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung der KLA können sich analog zur Kooperation mit der BBS damit ab sofort für einen entsprechenden Praktikumsplatz bei der Polizei bewerben.

Auch hier erstreckt sich der Praktikumszeitraum für die Teilnehmenden des Projektes über jeweils ein Schuljahr. Dabei werden sie innerhalb der Bremerhavener Polizei in unterschiedlichen Abteilungen eingesetzt, können Sportangebote und Ausbildungsinhalte der Beamtinnen und Beamten nutzen und sich Einblicke in das Auswahlverfahren für die künftigen Polizeistudierenden verschaffen. So haben sie die Chance, das Arbeiten bei der Polizei in Bremerhaven umfassend kennenzulernen, um so festzustellen, ob ein Polizeistudium eine Möglichkeit für die eigene berufliche Entwicklung ist. Denn mit der Fachhochschulreife steht den Teilnehmenden die Möglichkeit offen, sich für ein Studium bei der Hochschule für Öffentliche Verwaltung im Land Bremen zu bewerben und so ihre Karriere bei der Polizei Bremerhaven zu starten.

