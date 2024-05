Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum (kla) Parkender Pkw angefahren

Hildesheim (ots)

Am Mo., 27.05.24, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 08.30 Uhr wurde in Harsum in der Straße Milchberg ein geparkter Pkw Toyota, der dort vor der Arztpraxis parkte, durch ein anderes, bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden an dem geparkten Pkw beträgt nach ersten Schätzungen ca. 3000 Euro. Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, 05066-9850 zu melden.

