LPI-GTH: Alkoholisiert

Crawinkel / LK Gotha (ots) - Am Freitag gegen 10:00 Uhr geriet eine 50jährige Hyundaifahrerin ausgangs einer Linkskurve am Ortsrand von Crawinkel nach rechts in den Straßengraben, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich im Anschluss. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Glücklicherweise zog sich die Fahrerin nur leichte Blessuren zu, wurde aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. ...

