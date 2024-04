POL-EU: Diebstahl von Islandpferd

Mechernich-Kommern (ots) - Am Sonntagmorgen (21. April) befuhr um 3.31 Uhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich die Bundesstraße 266 von Euskirchen kommend in Richtung Mechernich. An der Ampel in Höhe des Mechernicher Weges beabsichtigte der Mann nach links in Richtung des Mechernicher Weges abzubiegen. Hierbei fuhr der 26-Jährige über die rotlichtanzeigende Ampel und bog nach links ab. Beim Abbiegevorgang übersah er einen aus Mechernich kommenden 57- jährigen ...

mehr