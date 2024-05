Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad übersehen

Wandersleben / LK Gotha (ots)

Am Samstag gegen 08:20 Uhr ereignete sich in Wandersleben / LK Gotha ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 53jährige Hyundaifahrerin übersah beim Linksabbiegen einen auf der vorfahrtsberechtigten Schulstraße nahenden 39jährigen Motorradfahrer. Nach dem Zusammenprall mit dem Hyundai geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem sich dem Kreuzungsbereich nähernden Toyota. Der Motorradfahrer musste mit schweren aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7500 EUR. Die Straße war für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme für rund 60 Minuten voll gesperrt. (ri)

