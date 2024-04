Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch - Schmuck und Bargeld und Bargeld erbeutet

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Unbekannte erbeuteten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Schmuck und Bargeld.

Die Unbekannten schlugen am Samstag, den 20.04.2024, zwischen 19:30 h und 23:30 h die Glasscheibe der Terrassentüre eines Einfamilienhauses an der Garnstraße ein und durchsuchten alle Schränke und Schubladen im Haus. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten. / mikö (313)

