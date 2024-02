POL-DO: Schwerer Alleinunfall bei nasser Fahrbahn in Dortmund-Syburg

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0210 Eine eigentlich normale Nacht in der Dortmunder Innenstadt am Südwall/Ecke Ruhrallee, von Montag auf Dienstag (20. Februar). Draußen herrschen recht milde Temperaturen, an einer roten Ampel stehen zwei Autos: ein BMW und ein Renault. Die Fahrer unterhalten sich bei geöffnetem ...

mehr