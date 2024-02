POL-F: 240221 - 0207 Frankfurt: Polizeiliche Bilanz zu Fastnachtskontrollen

Frankfurt (ots) - (lo) Am Freitag (16. Februar 2024) rief ein vermeintlicher Bankmitarbeiter eine 61-jährige Frankfurterin an und gaukelte ihr vor, dass mit ihrem Online-Banking etwas nicht stimme. Um dieses Problem zu beheben, müsse sie dem falschen Bankmitarbeiter Zugriff auf ihr Konto gewähren. So erlangten die Täter einen Betrag in Höhe von 11.000 Euro. Die ...

