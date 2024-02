POL-F: 240221 - 0204 Frankfurt - Kalbach: junger Rollerfahrer ohne Führerschein nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Frankfurt (ots) - (lo) Am Sonntag, dem 18.02.2024, konnten am Frankfurter Flughafen zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen werden. Gegen die 18- und 20-jährigen litauischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main durch das Amtsgericht Frankfurt am Main Haftbefehle erlassen. ...

