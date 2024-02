Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240221 - 0203 Frankfurt - Flughafen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M. und des Polizeipräsidiums Frankfurt a. M. - Ladendiebe in Untersuchungshaft

Frankfurt (ots)

(lo) Am Sonntag, dem 18.02.2024, konnten am Frankfurter Flughafen zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen werden. Gegen die 18- und 20-jährigen litauischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main durch das Amtsgericht Frankfurt am Main Haftbefehle erlassen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 06:50 Uhr hatte der Ladendetektiv eines Duty Free Shops im Terminal 1 den 18-Jährigen bei einem Diebstahl entdeckt. Die herbeigerufene Polizei stellte bei diesem insgesamt 22 Parfumflakons im Wert von ca. 2.440,- Euro als Diebesgut sicher. Darüber hinaus fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen die Schlüsselkarte eines Flughafenhotels.

Die Durchsuchung des Hotelzimmers führte zur vorläufigen Festnahme des 20-Jährigen. In dem Zimmer wurden weitere 63 Parfümflaschen im Wert von rund 7.700,- Euro gefunden und sichergestellt.

Darüber hinaus ist der 18-Jährige zweier weiterer Diebstahlstaten verdächtig, wodurch sich der Gesamtwert der gestohlenen Waren auf 21.900,- Euro summiert.

