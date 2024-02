Polizei Dortmund

POL-DO: POL-DO: Unbekannte Täter sprengen einen Geldautomaten in Arnsberg-Neheim

Dortmund (ots)

Polizeipräsidium Dortmund 27. Februar 2024 PRESSESTELLE P R E S S E M E L D U N G 27.02.2024 - 04:40h Dortmund POL-DO: Unbekannte Täter sprengen einen Geldautomaten in Arnsberg-Neheim

Am frühen Morgen des 27. Februars 2024 ist ein Geldautomat in der Hauptstraße in Arnsberg-Neheim gesprengt worden. Ob die Täter an Beute gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Etwaige Gebäudeschäden am betroffenen Geldinstitut werden aktuell geprüft. Eine Person wurde leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder möglichen Fluchtfahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441. Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab 6:30 Uhr an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund.

