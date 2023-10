POL-OG: Schwanau, A5 - Alkohol am Steuer

Ottersweier (ots) - Weil sich die Angehörigen eines 47-jährigen Mannes Sorgen um ihn machten, er nicht auffindbar war und sich möglicherweise in einer hilflosen Situation befinden könnte, wandten sie sich am Mittwochmittag an die Polizei. Die Folge war eine großangelegte und stundenlange Suche, welche durch einen Polizeihubschrauber sowie dem Rettungsdienst mit Personenspürhunden unterstützt wurde. Aufgrund ...

mehr