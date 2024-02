Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nacht in einer Zelle verbracht

Kaiserslautern (ots)

Zur Verhinderung von Straftaten hat die Polizei am späten Dienstagabend eine Frau in Gewahrsam genommen. Die 34-Jährige war kurz vor 23 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand auf der Dienststelle in der Logenstraße aufgetaucht und hatte wirre Angaben gemacht. Während des "Gesprächs" wurde sie zunehmend aggressiver, fing an, lautstark herumzuschreien und gegen eine Glasscheibe zu schlagen.

Nachdem mehrere Ermahnungen nicht halfen, sollte die 34-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Die Frau versuchte daraufhin zu flüchten, konnte aber gestoppt und fixiert werden und ließ sich anschließend widerstandslos kontrollieren.

Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit, so dass die 34-Jährige letztlich die Nacht in einer Zelle verbrachte und ihren Rausch sozusagen "unter Polizeiaufsicht" ausschlafen konnte. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell