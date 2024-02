POL-PPWP: Blaues Fahrzeug mit Unfallschäden gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Ein E-Scooter war am Dienstagnachmittag das Objekt der Begierde eines Langfingers. Der Elektroroller der Marke Ninebot war um 15:40 Uhr nur für eine kurze Zeit in der Lutrinastraße in Höhe des Hauses Nummer 27 abgestellt. Als die 17-jährige Eigentümerin an den Abstellort zurückkam, war das Gefährt weg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die gesehen haben, wer den Elektroroller an sich ...

