POL-PDPS: Hoher Sachschaden an Drogeriemarkt

Pirmasens (ots) - Am Freitagmittag, dem 8 April 2023 zwischen 13 Uhr und 13:15 Uhr kam es in der Rodalber Straße 56 in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der geschädigte Audi A6 in der Farbe schwarz einer 63-jährigen Frau aus Kaiserslautern wurde hierbei am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Vermutlich blieb der Unfallverursacher bei der Vorbeifahrt am Spiegel hängen und ...

