POL-PPWP: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Langfinger waren in der Nacht zu Montag in der Frühlingstraße unterwegs. Wie ein 57-jähriger Mann der Polizei mitteilte, war sein Auto von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 9 Uhr am Straßenrand in Höhe des Hauses Nummer 11 abgestellt. Bei der Rückkehr an den Pkw stellte er fest, dass der Innenraum durchwühlt war. Neben der Fahrzeugmappe waren die Zulassungspapiere sowie verschiedene andere ...

mehr