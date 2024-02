Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Handy beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Der Schulweg endete am Dienstagmorgen für einen jungen Mann anders als erwartet. Wie der 18-Jährige der Polizei meldete, war er gegen 7:40 Uhr zu Fuß in der Bismarckstraße unterwegs und nutzte gerade sein Mobiltelefon, als es ihm aus der Hand gerissen wurde. Ein Unbekannter mit einem E-Scooter nahm das Gerät an sich und warf es gegen eine Ampelsäule. Das Telefon blieb beschädigt am Boden liegen; der Unbekannte fuhr mit seinem E-Scooter in Richtung Stiftsplatz davon.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: zwischen 18 und 27 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und bekleidet mit einer blauen Jeans sowie einer schwarzen Jacke mit Kapuze. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten mit dem E-Scooter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

