Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dokumente aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Langfinger waren in der Nacht zu Montag in der Frühlingstraße unterwegs. Wie ein 57-jähriger Mann der Polizei mitteilte, war sein Auto von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 9 Uhr am Straßenrand in Höhe des Hauses Nummer 11 abgestellt. Bei der Rückkehr an den Pkw stellte er fest, dass der Innenraum durchwühlt war. Neben der Fahrzeugmappe waren die Zulassungspapiere sowie verschiedene andere Dokumente verschwunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell