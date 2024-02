Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Mann bei Einreise am FMO - 765 Tage Haft

Greven (ots)

Die Bundespolizei hat am Flughafen Münster/Osnabrück einen Mann verhaftet, obwohl er hätte wissen müssen, dass ihm noch eine Restfreiheitsstrafe von 25 Monaten droht.

Ein 31-jähriger Kosovare flog am Donnerstagabend (1. Februar) von Pristina nach Greven. Bei der Einreisekontrolle klickten dann die Handschellen. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten bei der Überprüfung des Mannes einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen fest und verhafteten ihn. Der heute 31-Jährige war 2017 wegen Handels mit Betäubungsmitteln zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Im Jahr 2019 wurde er nach teilweiser Verbüßung der Haft in sein Heimatland abgeschoben. Er wurde darüber belehrt, dass er bei erneuter Einreise den Rest der Haftstrafe von 765 Tage zu verbüßen hat. Der Verhaftete wurde noch am Abend der Justizvollzugsanstalt Münster übergeben.

