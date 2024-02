Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 18-Jährige fällt in Ohnmacht - Reanimation durch Bundespolizei

Gelsenkirchen - Gera (ots)

Am gestrigen Morgen (1. Februar) leiteten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen unverzüglich Rettungsmaßnahmen ein, nach dem eine Frau stürzte und sich nicht mehr bewegte.

Gegen 02 Uhr beobachten Bundespolizisten über die Videoanlage des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs, wie eine Frau zusammensackte und regungslos am Boden liegen blieb. Ein Rettungswagen wurde sofort alarmiert und die Beamten begaben sich zeitgleich in die Empfangshalle. Passanten gaben an, dass die 18-Jährige unerwartet zu Boden ging und sich nicht mehr bewegte. Die Polizisten konnten weder Atmung noch Puls feststellen und auch die syrische Staatsbürgerin zeigte keinerlei Reaktion. Die Beamten reanimierten die junge Frau, welches auch zum Erfolg führte. Jedoch verlor diese immer wieder das Bewusstsein.

Wenige Minuten später trafen die Rettungskräfte ein und übernahmen die weitere medizinische Versorgung. Nachdem ihr Zustand weitestgehend stabil war, brachten diese die junge Frau aus Gera in ein Krankenhaus.

Ermittlungen ergaben im Nachgang, dass die Polizei Gera die Frau als vermisst gemeldet hatte. Eine anschließende Videoauswertung zeigte, dass die Frau sich in die Herzgegend griff, daraufhin das Bewusstsein verlor und ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell