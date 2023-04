Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Greifer eines Baggers entwendet

Landau (ots)

In der Zeit vom 01.04.2023, 20 Uhr und dem 03.04.2023, 17 Uhr, wurde auf einer Baustelle in der Wollmesheimer Hauptstraße ein Greifer eines Baggers entwendet. Der Geschädigte führte auf der Baustelle entsprechende Arbeiten durch, für die er diverse Geräte für seinen Bagger benötigte. Den ca. 70 kg schweren Greifer stellte er am Samstag neben seinem Bagger ab. Den Diebstahl bemerkte er am gestrigen Montag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

