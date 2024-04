Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Frontalzusammenstoß in der Innenstadt - drei Verletzte

Viersen (ots)

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Willy-Brandt-Ring in Viersen. Eine 44jährige Viersenerin befuhr mit ihrem PKW den Willy-Brandt-Ring zwischen der Klosterstraße und der Hohlstraße. Sie geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden PKW eines 61jährigen Vierseners zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die 44jährige und ihr 11jähriger mitfahrender Sohn leicht. Der 61jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Willy-Brandt-Ring wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. / ff (312)

