LPI-GTH: Flaschenwurf gegen Fassade - Zeugen gesucht

Eisenach-Wartburgkreis (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr fiel Polizeibeamten in der Karl-Marx-Straße in Eisenach ein E-Scooter-Fahrer auf, der ein ungültiges Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt angebracht hatte. Bei einer Kontrolle des 61-jährigen Eisenachers wurde eine Alkoholfahne festgestellt. Ein hierauf folgender Test erbrachte einen Wert von 1,38 Promille. Die Fahrt des Mannes wurde beendet und ...

