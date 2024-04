POL-WES: Schermbeck - Zeugensuche nach ausgebranntem Pkw

Voerde (ots) - Am Sonntagmorgen (07.04.2024)gegen 05:30 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass zwei unbekannte Männer in ein leerstehendes Haus an der Straße Kampshof eingedrungen sind. Zuvor war er auf ein klirrendes Geräusch aufmerksam geworden und wollte sich vergewissern, welchem Umstand das Geräusch zuzuordnen ist. Bei seiner Nachschau entdeckten die Männer den Zeugen, sprangen aus einem Fenster des Hauses ...

