Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Voerde (ots)

Am Sonntagmorgen (07.04.2024)gegen 05:30 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass zwei unbekannte Männer in ein leerstehendes Haus an der Straße Kampshof eingedrungen sind.

Zuvor war er auf ein klirrendes Geräusch aufmerksam geworden und wollte sich vergewissern, welchem Umstand das Geräusch zuzuordnen ist. Bei seiner Nachschau entdeckten die Männer den Zeugen, sprangen aus einem Fenster des Hauses und rannten zu Fuß in Richtung Schlesierstraße.

Die Täter werden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der Täter soll eine Kappe getragen haben.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass die Täter bereits mehrere Kartons aus einem Fenster, vermutlich als Vorbereitung zur Mitnahme, geworfen hatten.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 240407-0653

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell