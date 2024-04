Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Moers (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.04.2024) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Verbandsstraße/ Hoher Weg, bei dem ein 34- Jähriger aus Dinslaken schwer verletzt und eine 35 - Jährige aus Rheinberg leicht verletzt wurden.

Der 34- Jährige befuhr mit seinem Pkw die Verbandstraße in Richtung Kamper Straße. An der Kreuzung zum Hohen Weg beabsichtigte er weiter geradeaus zu fahren. Die 35- Jährige befuhr die Verbandsstraße in entgegenkommender Fahrtrichtung und wollte an der Kreuzung nach links in den Hohen Weg einbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug des Dinslakeners und es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug des Dinslakeners vor den Ampelmast geschleudert wurde.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Die Aufnahme auslaufender Betriebsmittel übernahm die vor Ort eingesetzte Feuerwehr.

Beide Fahrzeugführer, sowie ein Kleinkind, welches sich im Fahrzeug der Rheinbergerin befunden hatte, wurden durch Krankenwagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Das Kleinkind blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Verkehr wurde abgeleitet. Eine Spezialfirma übernahm die Sicherung des beschädigten Ampelmastes.

Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben, bzw. diesen sogar mit einer sogenannten Dashcam aufgenommen haben. Jene werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 0284-171 0 zu melden.

/cd Ref. 240404-1600

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell