POL-WES: Kamp-Lintfort - Täter beschädigen "BoP"

Dinslaken (ots) - Ein 36- jähriger Mann mit Wohnsitz in Polen schlug am Abend des Donnerstags, den 04.04.2024, gegen 22:40 Uhr mit einem Mülleimer die Scheibe einer Buchhandlung im Bahnhofsgebäude ein. Er stahl daraus mehrere E-Zigaretten. Als der Mann die hinzugerufenen Polizeibeamten erblickte, flüchtete er über nach oben führende Treppen in Richtung der Bahngleise. Dort konnte er festgenommen werden. Die Tatbeute ...

