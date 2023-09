Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkener Fußgänger bedroht Autofahrer mit Messer

Warburg (ots)

Am Samstag, dem 16.09.2023, um 01:18 Uhr, befuhren vier Personen in einem Pkw die Straße Oberer Hilgenstock in Warburg, in Richtung B252 (Ostwestfalenstraße). Als sie an einem offensichtlich betrunkenen Fußgänger vorbeifuhren, machte dieser unvermittelt einen Schritt auf die Fahrbahn, sodass der Pkw ausweichen musste. Als der 18-jährige Pkw-Fahrer aus Warburg sich um den Fußgänger kümmern wollte, lief dieser mit einem Messer auf ihn zu und bedrohte ihn. Der Pkw- Fahrer floh mit seinem Pkw und verständigte die Polizei. Diese konnte den Fußgänger am Tatort nicht mehr antreffen. Der Geschädigte und die Zeugen beschrieben den tatverdächtigen Mann, der sich einem Strafverfahren wegen Bedrohung und einem gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten muss, wie folgt: ca. 25-30 Jahre, ca. 185 cm groß, dünne Gestalt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, Bart, bekleidet mit einem dunklen Shirt mit heller Schrift und blauer Jeans. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, teilt diese bitte unter 05271/962-0 der Kriminalpolizei in Höxter mit.

