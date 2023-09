Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkraftradfahrer gesucht

Bad Driburg (ots)

Am Freitag, dem 15.09.2023, um 20:40 Uhr, kam es im Bereich der Parkplätze in der Straße "Am Siedlerplatz" in Bad Driburg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einer 18-jährigen Bad Driburgerin in ihrem grauen Audi. Durch die Konfliktsituation beim Parkvorgang des Pkws kam der 17- jährige Kleinkraftradfahrer, ebenfalls aus Bad Driburg, zu Fall. Er verletzte sich hierbei leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An dem Motorroller entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Unfall wurde offensichtlich durch Zeugen beobachtet, die aber nicht bekannt sind. Da der Unfallhergang durch die Beteiligten unterschiedlich geschildert wurde, bittet die Polizei darum, dass sich die Zeugen unter 05271/962-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell