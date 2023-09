POL-HX: Zeugen gesucht: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Steinheim (ots) - Nachdem ein 25-jähriger Steinheimer am Dienstagabend, 12.09.2023, mehrfach in der Innenstadt strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, konnte er vorläufig festgenommen werden. Zunächst betrat er gegen 18:00 Uhr einen Supermarkt an der Anton-Spilker-Straße und klaute hier eine Dose Bier. Obwohl er beim Verlassen des Verbrauchermarktes durch eine Mitarbeiterin hieran gehindert werden sollte, ...

mehr