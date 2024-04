POL-WES: Dinslaken - Festnahme nach Einbruch in eine Buchhandlung

Moers (ots) - Am Sonntag, 07.04.2024, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr, codiert die Polizei auf dem Fest "Moerser Frühling" Fahrräder. Ort der Codierung ist der Neumarkt in Moers. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten darum, Ausweis und Kaufunterlagen mitzubringen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle ...

