POL-MTK: Reifenschlitzer in Liederbach +++ Diebstahl von Weihnachtsgeschenken in Eschborn +++ Weihnachtsgrüße an alle Bürgerinnen und Bürger

Hofheim (ots)

Reifenschlitzer in Liederbach +++ Diebstahl von Weihnachtsgeschenken in Eschborn

1. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen | Liederbach am Taunus, Im Kohlruß | Sonntag, 24.12.2023, 22:10 Uhr |

Ein unbekannter Täter zerstach in Liederbach am späten Heiligabend jeweils zwei Reifen an fünf geparkten Autos. Auffällig war hierbei, dass es sich allesamt um Fahrzeuge einer ortsansässigen Pflegefirma handelte. Als Tatmittel kam hierbei mutmaßlich ein Messer oder ähnlich spitzer Gegenstand zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden dürfte sich bei deutlich über 1.000 EUR belaufen.

Einem Zeugen ist es vermutlich zu verdanken, dass der Täter von weiteren Handlungen absah, jedoch noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten konnte. Der Reifenschlitzer wurde wie folgt beschrieben: - Männlich, etwa 180 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Oberbekleidung, einer dunklen engen Jogginghose, weißen Schuhen und einer weißen Schirmmütze.

Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Täter können unter der Rufnummer 06195 67490 gemeldet werden.

2. Diebstahl aus PKW | Eschborn, Liebigweg | Samstag, 23.12.2023, 19:30 Uhr - Sonntag, 24.12.2023, 05:50 Uhr |

Mutmaßlich in der Nacht auf Heiligabend nutzte ein dreister Dieb in Eschborn die Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke aus dem Kofferraum eines vermutlich unverschlossenen Audi A3 zu entwenden. Beim Stehlgut handelte es sich um Kosmetikartikel und Parfum in einem Gesamtwert von rund 100 EUR. Hinweise zu Täter oder Täterin liegen derzeit nicht vor.

Hinweise zur Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 entgegen.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeidienststellen aus dem Main-Taunus Kreis wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und friedliches Weihnachtsfest!

Pressemitteilung gefertigt durch Döring, PHK und KvD

