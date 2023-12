PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere kreisweite Einbrüche in Wohnungen und Gewerbe +++ Ladendiebstahl und Trickbetrug im Main-Taunus Zentrum +++ Betrunkener Fahrradfahrer auf der B519 +++ Unfall unter Alkoholeinfluss in Eschborn

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruch in Reihenhaus | Hofheim-Langenhain, Ammernweg | Donnerstag, 21.12.2023, 11:00 Uhr - Samstag, 23.12.2023, 12:50 Uhr |

Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum vergeblich, in ein Langenhainer Reihenhaus einzubrechen. Bei der Tatbegehung wurde sich Zutritt auf ein Garagendach verschafft und anschließend dutzendfach erfolglos versucht, ein Fenster im ersten Obergeschoß gewaltsam aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 1000 EUR.

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 20730 entgegen.

2. Versuchter Wohnungseinbruch | Hofheim, Kurhausstraße | Samstag, 23.12.2023, zwischen 14:30 Uhr - 19:30 Uhr |

Unbekannte Täter hebelten nachmittags bzw. am frühen Samstagabend des 23.12.2023 im rückwärtigen, ebenerdigen Bereich ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Kurhausstraße in Hofheim auf. Anschließend wurde das Gebäude betreten und zwei Wohnungstüren vergeblich versucht aufzuhebeln. Das Objekt wurde ohne Diebesgut wieder verlassen, der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ist zuständig für die weiteren Ermittlungen und freut sich über Täterhinweise unter der Rufnummer 06196 20730.

3. Einbruch in Wohnung | Eschborn, Unterortstraße | Samstag, 23.12.2023 zwischen 17:00 und 20:00 Uhr |

Am frühen Samstagabend des 23.12.2023 wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Unterortstraße in Eschborn eingebrochen. Hierbei wurde Schmuck mit einem geschätzten Wert von etwa 2.000 EUR entwendet. Unbekannte Täter gelangten hierbei zunächst unerkannt in das Wohnhaus und gingen sodann gewaltsam den Schließzylinder einer Wohnungstür im ersten Stockwerk an. Die Wohnung konnte anschließend betreten, diverse Räume und Behältnisse durchsucht werden. Die Täter entkamen unerkannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 EUR.

Die Regionale Kriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen, erbittet Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 06196 20730.

4. Nachträgliche Täterfestnahme nach Einbruch in Gaststätte | Freitag, 22.12.2023, 18:50 Uhr | Hofheim am Taunus, Burgstraße |

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein spanisches Restaurant in der Hofheimer Innenstadt. Nach Täterhinweisen konnte der geständige Einzeltäter am Freitagabend des 22.12.2023 durch Beamte der regionalen Tatortgruppe festgenommen werden.

Der 32-jährige Beschuldigte aus Hofheim brach im Tatzeitraum durch ein ebenerdiges Fenster in die Gaststätte ein, verletzte sich hierbei mutmaßlich an einer Hand. Im Gebäudeinneren ging der Täter gezielt eine Vitrine an und entwendete Bargeld in Höhe von knapp 200 EUR. Am aufgehebelten Fenster entstand ein Sachschaden von rund 500 EUR. Durch einen Hinweis des Geschädigten konnte der Einbrecher zeitnah ermittelt, im Anschluss durch Beamtinnen und Beamten der Sulzbacher Kriminalpolizei festgenommen werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte das Diebesgut nicht mehr aufgefunden werden, der Täter gestand jedoch die Tat. Eine Vorführung beim Amtsgericht Frankfurt wurde durch den Bereitschaftsdienst der Frankfurter Staatsanwaltschaft abgelehnt, insbesondere da der Beschuldigte über einen festen Wohnsitz verfügt.

5. Versuchter Einbruch in Gaststätte | Hattersheim am Main, Im Nex | Samstag, 23.12.2023, zwischen 05:00 und 10:00 Uhr |

Am Samstagmorgen des 23.12.2023 versuchten unbekannter Täter vergeblich, eine Gaststätte in der Hattersheimer Innenstadt aufzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch wurde ein ebenerdiges Fenster gewaltsam angegangen, der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 EUR.

Die regionale Kriminalinspektion in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt fallbezogene Hinweise unter der Rufnummer 06196 20730 entgegen.

6. Erfolgreicher Einbruch in Multisportstätte | Kelkheim, Mainblick | Sonntag, 24.12.2023, 00:18 - 00:40 Uhr |

Bereits das zweite Mal binnen einer Woche ist in eine Kelkheimer Multisportsstätte eingebrochen worden. Ob die unbekannten Täter in der Nacht auf Heiligabend etwas entwendet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Bei der Tatbegehung gingen die Einbrecher nicht zimperlich vor, verwendeten eine tatorteigene Leiter, um ein Vordach zu betreten. Es wurden Fenster, Türen und sogar eine Wand gewaltsam angegangen, Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht. Sowohl mögliches Diebesgut als auch die Höhe des entstandenen Sachschadens bedürfen weiterer Ermittlungen.

Die Regionale Kriminalinspektion in Sulzbach hat den Tatort aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196 20730 entgegen.

7. Festnahme nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl | Main-Taunus Zentrum, Sulzbach | Freitag, 22.12.2023, 15:19 Uhr |

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass am Freitagnachmittag eine 20-jährige Ladendiebin im Main-Taunus Zentrum festgenommen werden konnte. Die Beschuldigte hatte zuvor in einer Umkleide mehrere Kleidungsstücke im Wert von knapp 700 EUR unter ihrer Jacke verstaut und anschließend das Kaufhaus verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv folgte ihr, die umgehend verständigte Streifenbesatzung der Eschborner Polizei konnte die Frau sodann festnehmen. Ein weiterer Ladendiebstahl im Main-Taunus Zentrum aus dem November 2023 konnte der Beschuldigten zugeordnet werden. Da die Dame mit rumänischer Staatsangehörigkeit über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde durch den Bereitschaftsdienst der Frankfurter Amtsanwaltschaft eine Vorführung beim Amtsgericht Frankfurt am Folgetag angeordnet.

8. Trickbetrug mit hohem Diebesgut | Main-Taunus Zentrum, Sulzbach | Freitag, 22.12.2023 zwischen 17:38 und 17:42 Uhr|

Am späten Freitagnachmittag des 22.12.2023 suchten zwei unbekannte Täter eine Parfümerie im Main-Taunus Zentrum auf. Bei einem beabsichtigten Geldscheinwechsel wurde die Verkäuferin derart von einer weiblichen Täterin abgelenkt, dass ein männlicher Täter Bargeld, 50er Geldscheine mit einem Gesamtvolumen von 2.500 EUR, aus der Hand der Kassiererin entwenden konnte. Beide Tatverdächtigen entkamen in der Folge unerkannt in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: - Männlich, 30-40 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß, orientalischer Phänotyp, dunkle Haare, dunkler 3-Tage Bart, schwarze Brille, schwarze Umhängetasche, goldenes Armband, pinkes Hotelarmband, bekleidet mit einem dunklen Wollmantel, einer schwarzen Hose und schwarzen Winterstiefeln

- Weiblich, etwa 25-35 Jahre, etwa 175 cm groß, schwarze lange Haare, schwarze Umhängetasche, bekleidet mit einem beigen Mantel

Die Regionale Kriminalinspektion in Sulzbach ermittelt in vorliegender Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 20730 entgegen.

9. Festnahme und Blutentnahme eines alkoholisierten Fahrradfahrers | B519, Gemarkung Kelkheim | Samstag, 23.12.2023, 00:18 Uhr |

Nach einer Zeugenmitteilung am Samstag, den 23.12.2023 konnte eine Funkstreifenbesatzung der Hofheimer Polizei auf der Bundesstraße zwischen Hofheim und Kelkheim kurz nach Mitternacht einen betrunkenen Fahrradfahrer vorläufig festnehmen. Eine Blutprobe wurde anordnet. Der Mitteiler hatte den 51-jährigen Fahrradfahrer aus Liederbach aufgrund auffälliger Fahrweise gemeldet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest des Beschuldigten ergab einen Wert von 2,43 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeistation Kelkheim wurde der Beschuldigte nach Hause entlassen.

10. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahrer schwer verletzt | Eschborn, Am Stadtpfad | Sonntag, 24.12.2023, 00:07 Uhr |

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 36-jähriger PKW Fahrer aus Eschborn am Heiligabend kurz nach Mitternacht den Eschborner Stadtpfad in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Aus unbekannter Ursache kam der Mann in einer Kurve von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Zudem wurden zwei geparkte Fahrzeuge beim dem Unfall beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf knapp 10.000 EUR beziffert. Der nicht mehr fahrbereite Mazda des Unfallfahrers musste durch einen Abschleppdienst vom Unfallort geschleppt werden. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Beim Fahrer wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt, daher wurde eine Blutprobe angeordnet.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeidienststellen aus dem Main-Taunus Kreis wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und friedliches Weihnachtsfest!

Pressemitteilung gefertigt durch Döring, PHK und KvD

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell