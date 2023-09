Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0555 --Haftbefehl für Straßenräuber--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 16.09.2023, 21.30 Uhr

Die Polizei Bremen war am Wochenende wieder verstärkt mit Kräften rund um den Hauptbahnhof und im Viertel im Einsatz. Im Rahmen dieser intensiven Kontrollen konnten verdächtige Straftäter ermittelt und festgenommen werden. Gegen einen 20 Jahre alten Straßenräuber wurde Haftbefehl erlassen.

Eine fünfköpfige Gruppe raubte am Samstagabend am Bahnhofsplatz zwei Jugendliche aus. Das Quintett erbeutete Bargeld, ein i-Phone und flüchtete in den Gustav-Deetjen-Tunnel. Zivilkräfte konnten die mutmaßlichen Täter im Alter von 16, 17, 17, 18 und 20 Jahren stellen. Bei der Festnahme wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt und vorsorglich ambulant im Krankenhaus behandelt. Dort wiederum erkannte ein junger Patient den Jugendlichen wieder. Er soll nämlich wenige Stunden zuvor versucht haben, den 12 Jahre alten Jungen auszurauben und verletzte ihn dabei mit einem Schlagstock am Kopf. Die Tatverdächtigen wurden allesamt mit zur Wache genommen und vier nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 20-Jährigen aus Albanien wurde ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen.

Die Polizei Bremen intensiviert ihre Präsenzmaßnahmen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und wird weiterhin verstärkt kontrollieren.

Präventionstipps der Polizei: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell