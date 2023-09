Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0557 --Zeugenaufruf nach versuchtem Raub --

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Birkenstraße Zeit: 17.09.2023, 02:20 Uhr

Eine Gruppe von bis zu sechs Unbekannten versuchte in der Nacht zu Sonntag in der Bahnhofvorstadt zwei 53-Jährige auszurauben. Dabei verletzten sie einen der Männer. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Männer und eine Frau waren gegen 02:20 Uhr in der Birkenstraße unterwegs, als sie auf die Gruppe stießen. Zwei von ihnen tanzten die beiden 53-Jährigen sofort an und versuchten, die Armbanduhren zu stehlen. Als sich beide wehrten, zückte einer ein Messer und bedrohte das Trio. Als die Gruppe flüchtete, stellte einer von ihnen einem der Männer ein Bein, sodass er stürzte und sich Verletzungen am Knie und am linken Bein zuzog.

Die Gruppe soll zwischen 17 und 22 Jahre alt gewesen sein. Einer der Antänzer war circa 1,70 Meter groß. Er hatte einen Undercut-Haarschnitt und lockige Haare. Zudem trug er eine beigefarbene Hose. Der Angreifer mit dem Messer soll zwischen 1,90 und 1,95 Meter groß gewesen sein. Er hatte kurze Haare, war sehr schlank und trug einen schwarzen Pullover.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

