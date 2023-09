Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0554 --Bewaffnete Überfalle auf Discounter und Kiosk--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, OT Neustadt/Gröpelingen, Pappelstraße, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 16.09.2023 -17.09.2023

Am Samstag und Sonntag wurden in der Neustadt und in Gröpelingen ein Discounter und ein Kiosk überfallen. Die Täter flüchteten mit Bargeld, die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor Ladenschluss gegen 21:35 Uhr betrat am Samstag ein maskierter Mann den Einkaufsmarkt in der Gröpelinger Heerstraße. Er kletterte auf das Laufband einer Kasse und schrie, dass er Geld haben möchte. Anschließend trat er einem Mitarbeiter mehrfach in den Rücken, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte ihn auf, die Kasse aufzumachen. Nachdem der 22-Jährige die Kasse öffnete, nahm der Räuber das Geld und flüchtete anschließend. Der Täter soll circa 1,85 Meter groß und schlank sein. Er trug eine schwarze Sturmhaube, schwarze Socken, eine dunkelgraue, kurze Hose, eine anthrazitfarbene Jacke mit Kapuze, schwarze Handschuhe und weiße Schuhe der Marke Nike mit einem schwarzen Symbol.

Einen Tag später gegen 21:40 Uhr suchten zwei Männer einen Kiosk in der Pappelstraße auf. Das Duo bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe, ließen sich die Kasse öffnen und griffen mehrere Geldscheine daraus. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer trug eine dunkle Mütze, einen schwarzen Pullover mit einem weißem Emblem und weißen Streifen im Bereich der Arme, eine Jeans, dunkle Schuhe, eine schwarze Umhängetasche und ein dunkles Tuch im Gesicht. Zudem hatte er einen auffälligen Ring am Mittelfinger der rechten Hand. Sein Komplize trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, dunkle Turnschuhe und ein helles Tuch im Gesicht.

Die Ermittlungen zu beiden Überfällen dauern an, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell