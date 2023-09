Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0558 --Mann nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schubertstraße Zeit: 14.09.2023, 20:30 Uhr

Nachdem ein zunächst unbekannter Mann einem 36-Jährigen vor der Notaufnahme eines Krankenhauses in Schwachhausen ein Messer in den Hals stach (Siehe PM 0546), führten umfangreiche Ermittlungen schnell zum Erfolg: Am Freitagabend nahmen Polizisten einen 61 Jahre alten Mann fest.

Der 36 Jahre alte Obdachlose wurde am Donnerstagabend im Krankenhaus in der Schubertstraße nach einem Sturz behandelt und verließ anschließend das Gebäude. Vor der Notaufnahme geriet er mit einem anderen Mann in einen Streit. Der jetzt festgenommene 61 Jahre alte Mann ist dringend tatverdächtig, den 36-Jährigen im weiteren Verlauf mit einem Messer in den Hals gestochen zu haben. Der Verletzte musste notoperiert werden und ist außer Lebensgefahr. Umfangreiche und intensive Fahndungsmaßnahmen der Mordkommission der Polizei Bremen führten schon einen Tag später zum Erfolg: Der 61-Jährige konnte in seiner Wohnung festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl und der Mann wurde in die Untersuchungshaft überstellt. Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

