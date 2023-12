PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Autoknacker erbeuten Werkzeuge in Sulzbach +++ In Eschborn gehebelt und gescheitert +++ Seniorin von Pkw erfasst und verletzt +++ Schadensträchtige Unfallfluchten

Hofheim (ots)

1. Autoknacker erbeuten hochwertige Werkzeuge, Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(jn)Aus einem VW Crafter haben Autoaufbrecher am Mittwochabend in Sulzbach Werkzeug und Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Den Angaben der Geschädigten zufolge schlugen der oder die Täter zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr eine Fensterscheibe des Kfz ein und entwendeten sämtliche im Wagen zurückgelassenen Gerätschaften. Darüber hinaus bedienten sich die Diebe an einer Kiste, die auf der Ladefläche angebracht war. Der Wert der Beute wird auf knapp 10.000 Euro beziffert. Neben Heckenscheren wurden u.a. auch Laubbläser gestohlen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus zu melden.

2. Gehebelt und gescheitert,

Eschborn, Taunusblick, Mittwoch, 20.12.2023, 05:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben im Verlauf des gestrigen Mittwochs an einer Hauseingangstür in Eschborn gehebelt und einen Sachschaden verursacht. Zwischen 05:30 Uhr und 18:30 Uhr machten sich die Täter mit einem Hebelwerkzeug an der Tür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Taunusblick" zu schaffen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Sie scheiterten beim Versuch, die Tür die öffnen und flüchteten unerkannt und unverrichteter Dinge.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Fußgängerin übersehen und bei Unfall verletzt, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Bergstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 11:50 Uhr

(jn)Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin kam es am Mittwochmittag in Hattersheim. Um 11:50 Uhr beabsichtigte eine 62-jährige Opel-Fahrerin aus Bayern von der Bergstraße aus nach links auf die Mainzer Landstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 77 Jahre alte Fußgängerin, welche die Mainzer Landstraße an der Fußgängerampel in Richtung der Bergstraße überqueren wollte. Dabei wurde die Seniorin frontal von dem Opel erfasst und in der Folge verletzt. Nach einer Behandlung an der Unfallstelle kam die 77-Jährige in ein Krankenhaus. Auch die 62-Jährige musste in einem Krankenhaus untersucht werden, da sie ersten Erkenntnissen nach einen Schock erlitt.

4. BMW X 3 bei Unfallflucht beschädigt,

Bad Soden am Taunus, Walter-Kollo-Straße, Mittwoch, 20.12.2023, 07:50 Uhr bis 14:00 Uhr

(jn)Am Mittwoch ist in Bad Soden ein BMW bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Das Fahrzeug, ein roter BMW X 3, parkte zwischen 07:50 Uhr und 14:00 Uhr in der Walter-Kollo-Straße auf Höhe der Hausnummer 26. Hier kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Heck des BMW und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne ein Interesse an der Schadensregulierung zu zeigen. Damit entfernte er sich unerlaubt von einer Unfallstelle.

Die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei in Hofheim ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

5. Citroen beschädigt und weitergefahren, Bad Soden am Taunus, Parkstraße, Dienstag, 19.12.2023, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 20.12.2023, 10:00 Uhr

(jn)Zwischen Dienstag und Mittwoch ereignete sich in Bad Soden eine schadensträchtige Verkehrsunfallflucht. Um 15:30 Uhr hatte die Fahrerin eines Citroen ihr Fahrzeug in der Parkstraße auf Höhe der Hausnummer 17 abgestellt. Als sie tags darauf um 10:00 Uhr zu ihrem Citroen zurückkehrte, musste sie einen frischen Unfallschaden feststellen. Augenscheinlich war ihr Pkw beim Rangieren bzw. beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Fahrzeuges beschädigt worden. Obwohl ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro entstand, flüchtete der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

