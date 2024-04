Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Voerde - Untersuchungshaft nach Festnahme von Ladendieben

Voerde (ots)

Mitarbeiter einer Drogerie an der Bülowstraße beobachteten am 03.04.2024 gegen 15 Uhr einen Mann und eine Frau, die dort den Mitarbeitern bereits im Vorfeld schon einmal wegen eines Ladendiebstahls im Februar aufgefallen waren. Zum damaligen Zeitpunkt gelang beiden aber unerkannt die Flucht.

Die Frau verstaute am Mittwoch wieder diverse Artikel aus dem Laden in ihrer Bekleidung, die ihr zuvor der Mann übergab. Beide wollten die Drogerie im Weiteren, ohne die Artikel zu bezahlen, verlassen, nachdem sie an der Kasse zuvor lediglich einen Artikel bezahlt hatten. Die Mitarbeiter hielten das Pärchen am Ausgang des Ladens fest und verständigten die Polizei.

Es erfolgte die Festnahme beider. Es handelte es sich um eine 20 - Jahre alte Frau und einen 22- Jahre alten Mann, jeweils aus Duisburg. Beide sind bislang einschlägig und wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten.

Sie wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter in Dinslaken vorgeführt, der Haftbefehl gegen beide erließ.

Da der Verdacht besteht, dass die Duisburger mit der Begehung von Straftaten ihren Lebensunterhalt finanzieren, wurden Strafverfahren wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl in besonders schwerem Fall eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell