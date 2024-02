Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Unterkochen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Nachdem ein 38-Jähriger am Mittwoch in der Breslauer Straße seine Eltern bedroht hatte, wurde von diesen die Polizei zur Hilfe gerufen. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und schlug mit einer Metallkanne einen Beamten gegen den Kopf. Der 38-Jährige konnte letztendlich überwältigt und in eine psychiatrische Klinik verbracht werden. Im Zuge der Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch befuhr ein 60-Jähriger mit seinem VW die B19 von Aalen in Richtung Oberkochen. Auf Höhe Unterkochen kam ihm ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegen und beschädigte beim Vorbeifahren den linken Seitenspiegel des VW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Eine 40-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 10:45 Uhr mit ihrem Mercedes die Adlerstraße. An der Kreuzung Klotzbachstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford einer 67-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Kollision im Einmündungsbereich

Da am Mittwoch gegen 8 Uhr ein 74-jähriger VW-Fahrer auf der Rechbergstraße im Einmündungsbereich zu der Straße Unterm Bergschlößle die Vorfahrt eines 45-jährigen VW-Fahrers missachtete, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An diesen entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell