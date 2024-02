Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rudersberg: In Wohnhaus eingebrochen

Aalen (ots)

In der Straße In der Au wurde am Dienstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Hierzu haben die unbekannten Täter eine Trassentür aufgebrochen und sich Zugang zum Gebäude verschafft, in dem sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Letztlich erbeuteten die Diebe eine Münzsammlung. Die Polizei Schorndorf bittet nun zum Tatgeschehen, das gegen 20.15 Uhr verübt wurde, um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07181/2040 entgegen.

