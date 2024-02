Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin war am Dienstagmorgen gegen 08:20 Uhr auf der Stauferstraße unterwegs und wollte nach links in die Winnender Straße einfahren. Hierbei übersah er einen 66-jährigen Opel-Fahrer, welcher bereits auf der Winnender Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei wurde der 66-Jährige, sowie sein 38-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Remshalden: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr viel ein Verkehrsteilnehmer im Bereich der Rommenhöllerstraße durch unsichere Fahrweise auf. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Der Fahrer des Mercedes Sprinter geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn und streifte dann einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw, beschädigte diesen und fuhr weiter. Er konnte anschließend durch Polizeibeamte angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten diese fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb bei ihm eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt wurde. Der 28-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Backnang: Unfallfluchten

Am Mittwoch (21.02.2024) gegen 9 Uhr fuhr auf dem Parkplatz Stadtmitte in der Talstraße ein Mercedes-Fahrer gegen einen geparkten Pkw Peugeot. Er verursachte dabei Sachschaden und flüchtete nach dem Geschehen.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag (27.02.2024) in der Straße im Seefeld. Auf dem Gelände einer dortigen Kirchengemeinde stieß beim Rangieren ein unbekannter Autofahrer gegen einen Pkw Kia Picanto und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zur Klärung der Vorfälle werden Unfallzeugen gebeten, sich mit der Backnanger Polizei unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Kernen im Remstal: Radfahrerin übersehen

Eine 51-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 64-jähriger Fahrer eines Mercedes-Transporters befuhr gegen 13.50 Uhr die Waiblinger Straße und übersah beim Einbiegen in einen Kreisverkehr die 51-Jährige, die dort gefahren ist. Beim Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin, die sich verletzte und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde. Die Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell