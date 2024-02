POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen

Aalen (ots) - Ein 39-jähriger Fahrer eines VW Touran befuhr am Montag gegen 14.10 Uhr die L 1193 (Schorndorfer Straße) von Waiblingen in Richtung Weinstadt. Infolge Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Hierbei entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro und wurde abgeschleppt. Der Autofahrer blieb beim Unfall unverletzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ...

