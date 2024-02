Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mädchen sexuell belästigt - Unfälle

Schorndorf: Betrunkene Autofahrerin

Eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin verursachte am Dienstagmorgen im betrunkenen Zustand einen Verkehrsunfall. Sie parkte auf einem Kundenparkplatz in der Siechenfeldstraße aus und beschädigte dabei einen Pkw Opel erheblich. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie mit über 1,3 Promille am Steuer war. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und in diesem Zuge auch ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Fellbach: Sexuelle Belästigung

Ein 16-jähriges Mädchen lief am Montagabend gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße, als sie von einem vorbeigehenden Fußgänger plötzlich und unerwartet umarmt wurde. Der Mann versuchte das Mädchen auch im Intimbereich anzufassen, was sie jedoch durch ein zurückweichen vermeiden konnte. Die fremde Person ging danach weiter. Von ihr liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann war ca. 20 Jahre alt, hatte eine hellbraune Hautfarbe und lockige Haare. Er war ca 180 cm groß und war mit einer weißen Felljacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Hinweise auf den unbekannten Mann wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Waiblingen: Auffahrunfall

Am Teiler der B14/ B29 ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 55-jähriger Ford-Fahrer befuhr die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart, als er im zähfließendem Verkehr auf einen Pkw Renault auffuhr und dabei mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte. Zudem wurde der 28-jährige Renault-Fahrer beim Aufprall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines blauen VW Caddy beschädigte am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße einen geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

